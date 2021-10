Basterà con ogni probabilità il primo turno per garantire all’uscente Francesco Zaccaria il secondo mandato come sindaco di Fasano. Il risultato, nonostante manchino ancora diverse sezioni, sarebbe cristallizzato, con una percentuale superiore al 50%. Tanto basta per superare il principale competitor Lello Di Bari e, quindi, evitare le insidie del ballottaggio. Nel principale comune brindisino chiamato al voto, insomma, il centrosinistra festeggia.