Fasano, altro innesto in attacco: ufficiale Stauciuc

Bogdan Stauciuc è un nuovo attaccante del Fasano. C’è l’annuncio del club biancazzurro che aggiunge il rumeno classe 2002 al ricco parco offensivo. La nota:

“Nell’attacco biancazzurro c’è anche Bogdan Stauciuc. Il reparto offensivo biancazzurro si arricchisce ulteriormente con l’arrivo dell’attaccante rumeno Alexandru Bogdan Stauciuc, classe 2002. ​Il centravanti, proveniente dal Gravina, con la cui squadra nella scorsa stagione ha realizzato 12 reti in 32 presenze, ha in passato vestito anche le maglie di Torino Under 18, Montevarchi, Virtus Matino, Flaminia e Brindisi.”

