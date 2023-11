Fasano, altro arrivo in attacco: dopo Prinari ecco Burzio

Un altro arrivo in attacco per il Fasano. Dopo il ritorno di Prinari, arrivato dalla Gelbison, la società del presidente D’Amico è in dirittura d’arrivo per l’argentino Pablo Burzio, classe 1992 che ha cominciato la stagione con la maglia della Fidelis Andria, che si è assicurata nel ruolo l’ex Barletta Sante Russo. 85 presenze e 32 reti nel girone H di Serie D con Lavello, Casarano e Fidelis Andria, 14 presenze nel girone C di Serie C con il Potenza, Burzio ha avuto un inizio di stagione altalenante con la maglia dei federiciani e cerca riscatto in una piazza che ha bisogno dei suoi gol per risalire nelle primissime posizioni della classifica.

Le partite con Dybala e l’arrivo in Italia

Burzio ha mosso i primi passi a Cordoba, dov’era compagno di squadra di Paulo Dybala. A 28 anni l’arrivo in Italia, al Lavello, e poi il passaggio a Potenza, Casarano e Andria, prima dell’approdo a Fasano, che aspetta di vedere all’opera il suo nuovo argentino.

