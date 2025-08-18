18 Agosto 2025

Fasano, allo Zoosafari è nato un cucciolo di gorilla: il primo in Italia dopo quasi 50 anni

Radio Antenna Sud 18 Agosto 2025
Un evento straordinario è avvenuto allo Zoosafari di Fasano: è nato un cucciolo di gorilla. Il lieto evento è stato annunciato dallo stesso zoo sui propri profili social con un post che ritrae mamma gorilla che tiene teneramente tra le braccia il nuovo arrivato, accompagnato dalla didascalia: “Siamo orgogliosi di condividere con tutti Voi una notizia che ci riempie il cuore di gioia e speranza”.

La madre, Tamani, accudisce il piccolo con dedizione e tenerezza, mentre il padre Nasibu, insieme agli altri gorilla Thabo e Tonka, osserva con attenzione i primi momenti di vita del nuovo arrivato.

La nascita rappresenta un fatto di eccezionale rilevanza: i gorilla sono infatti una specie a rischio di estinzione e ogni nuova vita costituisce un passo fondamentale nella loro tutela. L’evento, oltre a suscitare entusiasmo tra lo staff e i visitatori dello Zoosafari, diventa un simbolo di speranza nel percorso globale verso la salvaguardia della biodiversità.

