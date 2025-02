Fasano, Agovino: “Vittoria spumeggiante, i miei si sacrificano”

Il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha commentato così il successo per 2-1 con la Palmese:

“Partita dominata, siamo ritornati. Ho visto la squadra spumeggiante e motivata. È andata a caccia dell’avversario, abbiamo emozionato. Non siamo cinici, l’abbiamo tenuta in piedi per nostre disattenzioni, altrimenti sarebbe finita molto prima. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, oggi in tribuna ho sentito cose assurde e sono contento che abbiano isolato certe persone. Ganci oggi ha fatto un discorso emozionante in spogliatoio, siamo tutti vivi. Sapete quando stimo Ganci e Corvino ma devo guidare un gruppo. Erano ancora sofferenti e fuori condizione. Non era la partita da giocare dall’inizio per loro. I ragazzi stanno facendo sacrifici e cose importanti in un momento difficile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author