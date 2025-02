Fasano, Agovino spiega i motivi dell’addio: ‘Non sono ostaggio di Fernandez’

L’ormai ex allenatore del Fasano Massimo Agovino ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la società dopo il cambio di proprietà: “Premetto che io non ho nulla contro questa nuova società. Non ho mai nominato Ghilardi e D’Amico ma preferivo terminare la stagione con la vecchia dirigenza. Inoltre, io non solo assolutamente ostaggio del direttore Fernandez, sono solo ostaggio dei miei principi. Se sono arrivato a Fasano è merito suo, nella vita bisogna essere riconoscenti, e una volta arrivato il suo esonero ho chiesto alla società di farlo rientrare e una volta ricevuto un no da loro, ho deciso di andarmene.

Continua Agovino: “Mi sono stati dati tre punti per essere riconfermato e uno di questi mi ha destabilizzato. Da domenica avrei dovuto iniziare a schierare in maniera fissa un 2007 e un 2006 per ottenere un premio sui giovani. E sui tifosi: “Lascio a malincuore e a soli cinque punti dai play-off, un traguardo che sembrava assurdo al momento del mio arrivo. I tifosi? Non voglio fare fare una smielata ma non posso che ringraziare tutto l’ambiente. Al momento del mio arrivo sembrava che fosse arrivato Mourinho dall’accoglienza incredibile che mi hanno riservato. Stamani ho fatto il giro per Fasano e ho ricevuto un affetto visto poche volte. Il mio augurio è che possa essere solo un arrivederci e che possano conquistare la salvezza il prima possibile”.

