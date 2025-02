Fasano, Agovino saluta via social: “Vado via con dolore, Fasano resterà nel mio cuore”

Con un messaggio sui social, il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha lasciato la panchina biancazzurra, dopo l’ avvicendamento della nuova società. Confermata dunque la posizione dell’allenatore che in diverse circostanze aveva manifestato grandi dubbi sul suo futuro in Puglia con il nuovo assetto dirigenziale. Agovino saluta il Fasano dopo aver risollevato la formazione biancazzurra che dopo 9 punti nelle prime 11 uscite era invischiata in zona playout. In 13 gare con la sua gestione ha rinvigorito Ganci e compagni, riuscendo ad inanellare un filotto di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte che ha portato i biancazzurri a metà classifica, guadagnandosi un vantaggio di 12 punti rispetto alla terzultima della classe. Le sue parole di addio:

“Grazie infinite per tutto l’affetto che mi avete dato, mi avete fatto sentire a casa, sono stato uno di voi era nato un feeling che non si può spiegare non c’è logica è’ stata pura magia. E’ il momento di andare ed è doloroso, infinitamente doloroso, lascio una città che adoro, gente a cui voglio un mondo di bene e tanti amici ( cosa difficile per uno che era arrivato da pochi mesi) ma vi giuro e non e una frase di circostanza, vi porterò per sempre nel mio cuore, non sono nato Fasanese, ma oggi posso dire che ho il cuore tinto di biancoazzurro. GRAZIE AMICI MIEI GRAZIE!!!”

Intanto, salgono le quotazioni che vedrebbero Graziano Pistoia, attuale allenatore della Juniores ed ex capitano biancazzurro, sulla panchina del Fasano fino al termine della stagione.

