Fasano, Agovino: “La sfida con la Palmese vale la stagione”

Il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha presentato nel pomeriggio la sfida alla Palmese, in programma domenica alle 15 al “Curlo”. I biancazzurri vogliono riscattarsi dopo appena un punto conquistato nelle ultime tre uscite ed un risultato positivo con una diretta concorrente a metà classifica, considerando i 5 punti di vantaggio dalla zona rossa, potrebbe valere una buona fetta di salvezza. Le parole di Agovino:

“Il nostro trend attuale non è in linea con il mese precedente. È vero che veniamo da un punto nelle ultime tre, ma con Casarano e Martina non era semplice fare punti. Sapevamo che quello che veniva era tutto guadagnato, ma dispiace molto per la prova di Martina. Domenica la squadra mi è sfuggita di mano, i ragazzi lo sanno e sono dispiaciuti. Non ho visto il furore agonistico e la voglia di lottare su tutti i palloni. Domenica giochiamo con una squadra in salute e che viene da un ottimo risultato la Virtus Francavilla. È il momento di macinare punti con una diretta concorrente. Restano dieci finali da giocare, abbiamo messo in archivio le più difficili e la squadra per il resto le ha vinte tutte e pareggiato qualcuna. Non vedo occasione migliore che domenica, abbiamo la possibilità di tirarci fuori in modo definitivo da pensieri sui playout. È una partita che vale una stagione”.

