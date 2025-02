Fasano, Agovino: “Ha vinto la squadra che ci ha creduto di più”

Il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha commentato così la sconfitta per 1-0 nel derby con il Martina:

“Non è bello perdere il derby. I giocatori sono entrati adrenalinici, alla fine ha vinto la squadra che ha cercato di più la vittoria. Nel primo tempo non abbiamo proposto quasi nulla, nel secondo benino, ma sulla palla inattiva stiamo stati disattenti. Abbiamo proposto poco, non mi sono piaciuto neanch’io. Veniamo da due sconfitte esterne con due grandi squadre come Casarano e Martina, non butto nulla a mare. Ganci e Corvino non erano in condizione, mi aveva chiesto il cambio anche Lombardo. Abbiamo perso con una squadra che ha meritato. Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare, domenica ci attende un altro scontro diretto importante con la Palmese”.

