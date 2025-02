Fasano, Agovino: “È una mezza frenata che mi dà fastidio”

Il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha commentato così l’1-1 casalingo maturato nel pomeriggio con l’Acerrana:

“Alla fine la dea bendata ci ha voltato le spalle, c’è stata una triplice occasione alla dove non siamo riusciti a vincerla. È una mezza frenata che un po’ mi dà fastidio, pensavamo di fare un’altra partita. Sono stati bravi loro nel primo tempo ad arginarci, nel secondo siamo stati più fluidi e più verticali come piace a me. Il primo tempo abbiamo sbagliato la partita e per questo alla fine abbiamo pareggiato. C’era gente nuova in campo per via di alcune defezioni, siamo passati anche al 4-2-4, però non menziono mai le assenze perché non mi piace trovare alibi. Quando c’è emergenza una squadra forte si vede anche su questo aspetto. Sugli indisponibili, Ganci ha un problema alle costole ed è un punto interrogativo, Urquiza dovrebbe rientrare martedì”.



