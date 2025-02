Fasano, Agovino: “Affronteremo il Martina a viso aperto”

Il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha presentato così il prossimo match in trasferta con il Martina:

“Nella città si respira aria da partita dell’anno e noi vogliamo far contenti i nostri tifosi, la società e noi stessi. Domenica contro l’Acerrana abbiamo un po’ abbassato la nostra media inglese, e da qualche parte dobbiamo andare a riprenderci i punti persi. A parte la battuta, sappiamo di affrontare una squadra solida in ogni reparto, che ha giocatori di qualità, che non perde da tantissimo e che di conseguenza

ha ampiamente dimostrato di avere grandi valori, a partire dall’ottimo mister Pizzulli. Sarà una partita certamente dura, che dovremo affrontare a viso aperto, senza speculare, e dovremo fare una partita gagliarda per portare a casa il risultato che desideriamo, nella speranza che un campo pesante non penalizzi entrambe le formazioni in termini di spettacolarità”.

Appuntamento a domenica per il derby che verrà trasmesso in diretta dalle 16 su Antenna Sud (canale 14) ed in streaming sul sito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author