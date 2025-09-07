Fasano, Agnelli: “Ottimo inizio dei miei, vogliamo divertire”

Al termine del match vinto 2-0 contro l’Afragolese, il tecnico del Fasano, Luigi Agnelli, ha commentato così la prova dei suoi:
“Abbiamo fatto un ottimo inizio, anche potevamo far meglio. Dobbiamo confinare a migliorare,vogliamo divertici, giochiamo uno sport bellissimo e dobbiamo trasmettere emozioni agli spettatori. L’equilibrio fa parte del nostro percorso, possiamo migliorare anche in questo. Dobbiamo permetterci di chiudere prima le partite, si difende e lotta tutti insieme”.
