5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Fasano, Agnelli in vista dell’Afragolese: “Sensazioni positive”

Lorenzo Ruggieri 5 Settembre 2025
centered image

Dopo aver superato la Virtus Francavilla in Coppa Italia Serie D, per il Fasano scocca l’ora del debutto in campionato. Domenica, i pugliesi esordiranno in casa contro l’Afragolese. Una sfida da prendere con le pinze e affrontare con entusiasmo, come annunciato dal tecnico Luigi Agnelli ai canali ufficiali del club: “Ho sensazioni positive, c’è voglia di fare bene e mostrare al pubblico la nostra determinazione. Ogni avversario che verrà qui ci darà filo da torcere, abbiamo allestito una buona squadra e ci sarà sempre competizione. Gli avversari cercheranno di rosicchiare punti ma vogliamo iniziare bene e dimostrare al pubblico di essere sul pezzo. Spero che ci sia il pienone perché voglio che la gente si identifichi in questa squadra”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, caso Jallow: il diesse Di Bari, “Ecco cosa è successo”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Barletta, Moncelli: “Con la Virtus Francavilla per lanciare un segnale forte”

5 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, Di Bari spiega il caso Jallow: “Rigida applicazione del regolamento”

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Brilla Campi-Brindisi: interdetto l’accesso ai tifosi ospiti allo stadio “Trevisi”

5 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Basket A2/M, Brindisi: la 20 di Malagoli è intoccabile, Cinciarini prende la 3

5 Settembre 2025 Redazione

Monopoli, Colombo: “La sfida col Catania ci farà capire chi siamo”

5 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Regionali, Decaro candidato presidente: “da oggi responsabilità“

5 Settembre 2025 Maria Fiorella

Tragedia a Troia: auto lo schiaccia contro un albero e muore

5 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Taranto, caso Jallow: il diesse Di Bari, “Ecco cosa è successo”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Fasano, Agnelli in vista dell’Afragolese: “Sensazioni positive”

5 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri