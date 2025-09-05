Fasano, Agnelli in vista dell’Afragolese: “Sensazioni positive”

Dopo aver superato la Virtus Francavilla in Coppa Italia Serie D, per il Fasano scocca l’ora del debutto in campionato. Domenica, i pugliesi esordiranno in casa contro l’Afragolese. Una sfida da prendere con le pinze e affrontare con entusiasmo, come annunciato dal tecnico Luigi Agnelli ai canali ufficiali del club: “Ho sensazioni positive, c’è voglia di fare bene e mostrare al pubblico la nostra determinazione. Ogni avversario che verrà qui ci darà filo da torcere, abbiamo allestito una buona squadra e ci sarà sempre competizione. Gli avversari cercheranno di rosicchiare punti ma vogliamo iniziare bene e dimostrare al pubblico di essere sul pezzo. Spero che ci sia il pienone perché voglio che la gente si identifichi in questa squadra”.

