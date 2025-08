Fasano, Agnelli: “Fatto il primo step, ora continuano a lavorare”

Primi test per il Fasano di Luigi Agnelli. Nella giornata di oggi, i biancazzurri hanno sfidato la Juniores. Un test in famiglia descritto così dal tecnico del Fasano: “Ho visto un gruppo di ragazzi che si è impegnato, i giocatori a livello umano hanno spinto tanto. Lo spirito di sacrificio deve essere di tutta la squadra. Il direttore e la società ci hanno permesso di partire con un organico al completo e iniziare a portare le idee che ci accompagneranno durante l’anno. Abbiamo fatto il primo step, dobbiamo continuare a lavorare sugli altri. Dovremo attendere che i ragazzi ricevano tutto per bene”.

