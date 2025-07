Fasano, accordo vicino con Bogdan Stauciuc

Nuovo colpo in arrivo per il Fasano. Il direttore sportivo Antonio Montanaro ha messo nel mirino l’attaccante Bogdan Stauciuc del Gravina. Nato in Romania nel 2002, Stauciuc è cresciuto nel settore giovanile del Torino ed ha militato in passato nel Montevarchi, Castellaneta, Matino e Brindisi. Una trattativa che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe l’ennesimo colpo di un attacco stellare.

