Fasano, 4 titolarissimi out nel prossimo match

Mister Pistoia dovrà fare a meno di 4 titolarissimi nel prossimo match. Nella gara del 27 aprile, in programma al “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, il tecnico non avrà a disposizione Penza e Onraita, espulsi nella gara di ieri con l’Ugento. Non solo, ai due si aggiungono Corvino e Lombardo che sono stati ammoniti ed erano in diffida. Formazione da reinventare per i biancazzurri, in corsa per il quinto posto, alla penultima di campionato.

