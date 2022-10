BARLETTA – Beatrice di Borbone in visita a Barletta, nei luoghi storici e artistici della città della Disfida. Non solo le bellezze architettoniche, ma anche le strutture simboliche che rimandano alla cultura della sua famiglia. Il culmine del tour è stato il faro napoleonico-borbonico che insiste sul porto cittadino, un’opera tornata d’attualità grazie ai progetti di intervento per valorizzarne la posizione e la storia.

Presenti presso il porto di Barletta anche il senatore di Forza Italia Dario Damiani e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico, Ugo Patroni Griffi. Tra i progetti di riqualificazione c’è quello di un porto turistico che rilanci l’immagine marittima della città, un obiettivo ambizioso sia dal punto di vista amministrativo che economico. La politica getta le basi per un intervento che Barletta ha già accarezzato oltre un decennio fa, ma senza concretizzarlo.