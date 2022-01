CANOSA DI PUGLIA – Una bomba carta è stata fatta esplodere presso la Farmalabor di Canosa. L’ordigno ha colpito uno degli ingressi dell’azienda in via Piano San Giovanni, dove ha sede il centro studi e ricerche “Sergio Fontana”.

L’esplosione ha danneggiato una porta in vetro, momentaneamente messa in sicurezza in attesa dei rilievi da parte delle forze dell’ordine, che sono già al lavoro per risalire al responsabile. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso un uomo a volto coperto, che si sarebbe avvicinato alla vetrata piazzando poi la bomba carta a pochi centimetri dall’ingresso.

La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo d’inchiesta, mentre è stata informata la Prefettura della BAT. Sul luogo dell’esplosione è giunto anche Sergio Fontana, presidente del CdA di Farmalabor e presidente regionale di Confindustria. Di recente, il numero uno dell’azienda aveva invitato gli imprenditori della provincia a ribellarsi alle estorsioni e alle minacce della criminalità. Indagini in corso fin da subito: si segue la pista dell’intimidazione, senza escludere però una possibile bravata di Capodanno.