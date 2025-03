Farina: “A Barletta ho lasciato il cuore, il Cerignola può credere alla B”

In occasione di Barletta-Giulianova, gara terminata 1-1 e valida come semifinale di andata della Coppa Italia Dilettanti, al “Puttilli” si è rivisto Francesco Farina. “Dopo aver trascorso tre anni sulla panchina biancorossa – le parole di Francesco Farina ai microfoni di Antenna Sud e Teleregione – mi sento tifoso del Barletta. Tornare al “Puttilli” è stata un’emozione forte e qui ho lasciato davvero il cuore”. Tra le tante squadre allenate nel corso della sua carriera, Farina ha lasciato anche un ottimo ricordo a Cerignola, dove ha vinto anche un campionato di Eccellenza. Ora i gialloblù sono in corsa per un posto in Serie B: “Ho visto il derby contro il Foggia – prosegue Farina – voglio fare un grandissimo in bocca al lupo al Cerignola. Dico ai tifosi di non disperarsi per la sconfitta di Crotone, perché fa parte del percorso”. Sul campionato di Serie D, invece, Farina vede ormai una corsa a due: “Casarano e Nocerina stanno facendo un grande campionato. Credo nel Casarano. Il presidente Filograna ha investito tanto in questa squadra. Ci sono tanti miei ex giocatori, conosco anche Vito Di Bari che è stato un mio calciatore al Cerignola. Sarà, in ogni caso, un campionato duro fino alla fine e occhio al Martina. Fidelis Andria? Momento un po’ difficile, ma ho seguito davvero poco le vicende”.

