Fantastico Medioevo: polemiche e chiarimenti sul progetto culturale

L’esclusione del comune di Banzi dal progetto “Fantastico Medioevo” continua a destare forti reazioni tra le autorità locali. Il sindaco Pasquale Caffio ha definito questa decisione “incomprensibile e gravemente ingiustificata”. In una lettera indirizzata al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha sottolineato l’importanza storica di Banzi, evidenziando come il comune avrebbe dovuto far parte dell’iniziativa fin dall’inizio. La mancanza di attenzione verso la storia locale, secondo il sindaco, rappresenta un’opportunità persa per arricchire il progetto.

Caffio ha chiesto chiarimenti urgenti sui criteri di selezione dei comuni partecipanti al protocollo auspicando l’inserimento di Banzi nella rete di comuni già sottoscrittori.

L’esclusione del comune di Forenza ha suscitato l’attenzione del vice presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’esclusione di entrambi i comuni. Lo stesso ha evidenziato il mancato coinvolgimento di enti come soprintendenza e associazioni, fondamentali per una progettazione integrata.

In risposta alle polemiche, il presidente Bardi ha dichiarato che “nessuna operazione ad excludendum” è stata attuata, ribadendo l’intento di creare connessioni tra i vari comuni lucani. Ha sottolineato come il progetto miri a valorizzare l’identità culturale della Basilicata, senza creare divisioni, ma promuovendo una rete di collaborazione.

Anche il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, ha ritenuto necessario chiarire la situazione, affermando che il progetto “Fantastico Medioevo” è concepito per includere tutte le realtà locali con testimonianze storiche medievali. Ha ribadito che l’iniziativa è parte di una strategia più ampia volta a rilanciare l’area del Vulture Melfese, sottolineando che ogni comune è stato invitato a partecipare.

Con un futuro culturale in gioco, la questione dell’inclusione di Banzi e Forenza nel progetto rimane aperta, mentre le istituzioni locali sono chiamate a lavorare insieme per valorizzare le specificità di ciascun territorio.

