Fantastico Medioevo: la Basilicata riscopre il suo Patrimonio Culturale

Nella suggestiva cornice del Castello di Melfi, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ufficialmente dato inizio a un ambizioso progetto culturale denominato “Fantastico Medioevo”. Questa iniziativa mira a valorizzare il ricco patrimonio medievale lucano, trasformandolo in un motore di rigenerazione sociale, economica e turistica per il territorio.

Con un richiamo alla storia e all’identità lucana, Bardi ha sottolineato l’importanza di restituire centralità al passato per costruire un futuro luminoso. “Il nostro paesaggio culturale è denso di memoria”, ha affermato, evidenziando come la Basilicata, con i suoi castelli, cattedrali e architetture di pregio, rappresenti un’eredità di bellezza e conoscenza da valorizzare con coraggio.

“Fantastico Medioevo” è parte di un più ampio disegno strategico, “Basilicata Medievale”, cofinanziato dal Fondo Unico Nazionale del Turismo e dal Programma Operativo Complementare Basilicata. Non si tratta solo di eventi sporadici, ma di un percorso integrato che combina ricerca scientifica, animazione culturale, formazione, turismo e spiritualità, con l’obiettivo di creare un vero e proprio prodotto di turismo culturale.

La presentazione di oggi ha segnato l’inizio di una rete collaborativa tra enti e comunità locali. La firma del protocollo d’intesa tra i comuni promotori posiziona Melfi al centro di un sistema che coinvolgerà borghi, associazioni e cittadini. “Vogliamo sostenere la vocazione di protagonismo di Melfi”, ha aggiunto Bardi, ponendo l’accento sulla necessità di costruire un ponte culturale con Matera.

Tra le prime iniziative di “Fantastico Medioevo” ci saranno una mostra dedicata a Federico II, un cortometraggio, un “processo spettacolo” e un banchetto medievale, tutte esperienze pensate per rendere la storia viva e condivisa. Bardi ha espresso gratitudine alle pro loco, ai volontari e ai rievocatori, sottolineando che senza il loro impegno nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. È stata anche proposta la creazione di una Scuola della Rievocazione Storica, volta a dare qualità e riconoscibilità nazionale e internazionale alle manifestazioni lucane.

Con una visione ambiziosa, il presidente ha dichiarato che la Basilicata vuole essere un esempio di un’Italia che investe nella bellezza, nel sapere e nell’identità. In questo contesto, si sta lavorando con il Governo per la ZES Cultura, un’iniziativa unica in Italia per supportare le imprese creative, la formazione e l’innovazione.

“Fantastico Medioevo” non è solo un’iniziativa, ma un passo verso un futuro dove la storia e la cultura lucana possano brillare, attrarre visitatori e valorizzare il territorio. La sfida è aperta e la Basilicata è pronta a rispondere.

