Fantastico Medioevo: il progetto si allarga nei comuni di Banzi, Forenza e Lavello

Il progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla presidenza della Regione Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata, si appresta a trasformare l’estate lucana in un viaggio nel tempo. Si propone di riscoprire le tradizioni medievali. L’iniziativa, che coinvolge anche Apt Basilicata e Lucana Film Commission, punta a mettere in luce il patrimonio storico e culturale della regione. Questo avviene attraverso eventi che uniscono memoria, spettacolo e identità territoriale.

Dal 6 settembre, i luoghi più iconici del Medioevo lucano, tra Vulture e Alto Bradano, diventeranno il palcoscenico di otto appuntamenti. Saranno ricchi di teatro, musica, danza e poesia. Con la direzione artistica del poeta e scrittore Davide Rondoni, il festival vedrà la partecipazione di artisti di fama nazionale. Tra di essi vi sono Simone Cristicchi, Massimo Popolizio e David Riondino. Gli eventi non solo intratterranno il pubblico, ma offriranno anche spunti di riflessione sulla storia e la cultura lucana.

Il festival inizierà ufficialmente al castello Vulture-Melfese Alto di Monteserico, a Genzano di Lucania. L’inaugurazione prevede alle 18:30 una visita guidata all’antica dimora, seguita alle 20 dallo spettacolo “Notte di Maghe, Sibille e Poetesse”, con musiche di Rione Junno e reading della poetessa Antonella Radogna. Questa serata rappresenta l’inizio di un percorso culturale che coinvolgerà l’intera Basilicata che mira a valorizzare il territorio e la sua storia.

Un comitato promotore, guidato dal Comune di Melfi e composto da nove comuni, ha recentemente ampliato la sua portata includendo ulteriori realtà locali. L’incontro di ieri nella Sala Verrastro della Regione, alla presenza del presidente Vito Bardi e del sindaco di Melfi, Giuseppe Maci, ha visto la sigla di un addendum. Questo ha formalizzato l’ingresso di tre nuovi comuni nel progetto. La collaborazione tra enti locali e professionisti del settore è fondamentale per garantire il successo dell’iniziativa.

“Fantastico Medioevo” non è solo un festival, ma un’opportunità per riscoprire e valorizzare la cultura lucana. Si adotta un approccio innovativo che unisce storia, arte e comunità. Con un programma ricco e variegato, l’iniziativa promette di attrarre visitatori e residenti. Contribuirà così al rilancio turistico e culturale della Basilicata.

