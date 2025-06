Fan si sente male, Al Bano canta e scherza: è bufera social

CELLINO SAN MARCO – Un lieve malore accusato da una fan ad un concerto di Al Bano a Carbonia, in Sardegna, si è trasformato in una polemica social. Tutto dopo la pubblicazione di un video che riprende l’artista di Cellino San Marco mentre prova a “svegliare” la signora cantando Deborah – nome della donna – di Fausto Leali. E fin qui. Poi, Al Bano si lascia scappare una battuta da molti giudicata infelice: “Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”.

Il video diventato è diventato subito virale e oggetto di commenti critici per le parole riferite alla forma fisica della signora.

