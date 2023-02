BAT – Si era accreditato due dosi di vaccino anti-Covid senza effettuare la reale somministrazione del farmaco. Scoperto dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta un dipendente dell’ASL della BAT in servizio ad Andria e sottoposto all’obbligo vaccinale in quanto membro del personale sanitario in servizio durante la pandemia.

Il dipendente dell’azienda sanitaria locale avrebbe sfruttato abusivamente gli accessi al portale informatico GIAVA, utilizzato per registrare le somministrazioni effettuate, inserendo le sue generalità nell’elenco dei vaccinati. In questo modo avrebbe successivamente ottenuto la certificazione del Green Pass, indispensabile, nel caso specifico, per l’accesso e la frequentazione dei luoghi di lavoro.

Le Fiamme Gialle sono riuscite a risalire al dipendente analizzando le dinamiche di accesso telematico abusivo, con il supporto della Procura della Repubblica di Trani e della Procura Distrettuale di Bari. Le accuse per il soggetto individuato sono di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e frode informatica.

