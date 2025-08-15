15 Agosto 2025

Da sx: Luca De Gaetano (fondatore e presidente), Lorenzo Zitignani (direttore generale) e Silvia Pettinicchio (global strategy director) di Plastic Free Onlus

Falliti negoziati ONU su trattato globale contro inquinamento da plastica

Redazione 15 Agosto 2025
Critica la posizione di Plastic Free: “Occasione storica mancata, lobby e governi frenano il cambiamento”

Dopo undici giorni di lavoro e tre anni di discussioni, i negoziati dell’Intergovernmental Negotiating Committee (INC) si sono conclusi senza produrre un trattato giuridicamente vincolante per affrontare la crisi globale dell’inquinamento da plastica.

La Plastic Free Onlus, unica associazione italiana presente come osservatore con il fondatore Luca De Gaetano e la Global Strategy Director Silvia Pettinicchio, ha definito l’esito “profondamente deludente” e “inaccettabile”, alla luce delle evidenze scientifiche che documentano la presenza di microplastiche nel sangue, nei polmoni e persino nella placenta umana.

De Gaetano ha denunciato il peso delle lobby del petrolchimico e della plastica in alcune delegazioni, accusandole di aver piegato la diplomazia e bloccato l’avanzamento verso un accordo che coprisse l’intero ciclo di vita della plastica, dalla produzione allo smaltimento.

Le delegazioni restano divise soprattutto sulla riduzione della produzione globale di nuova plastica e sulla limitazione delle sostanze tossiche nei processi produttivi. Secondo Plastic Free, l’assenza di un trattato globale penalizzerà in particolare i Paesi in via di sviluppo, gli Stati insulari e quelli senza sbocchi al mare.

Nonostante lo stallo, alcuni Stati della High Ambition Coalition stanno portando avanti iniziative parallele. È prevista un’ulteriore sessione negoziale, ma senza un chiaro impegno da parte di governi e società civile il processo rischia di arenarsi.

Plastic Free ha lanciato un appello a cittadini, associazioni, comunità scientifica e amministrazioni per un’azione globale e vincolante. Un messaggio condiviso anche dal presidente francese Emmanuel Macron, che su X ha definito “semplicemente inaccettabile” la scarsa ambizione, chiedendo un trattato “all’altezza dell’emergenza ambientale e sanitaria”.

