Fallimento Salernitana: assolti Lombardi, Loschiavo e Rispoli

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, presieduto dal giudice Domenico Diograzia, ha assolto con formula piena Antonio Lombardi, Antonio Loschiavo e Francesco Rispoli da tutti i reati contestati in merito al fallimento della Salernitana Calcio, all’epoca guidata da Lombardi. La sentenza è arrivata dopo un processo durato oltre dieci anni.

Lombardi è stato assolto “per non aver commesso i fatti” dall’accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva e “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di bancarotta documentale post-fallimentare. Per quanto riguarda la bancarotta semplice e alcuni reati minori di natura tributaria, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Giuseppe De Angelis e Gianluca D’Aiuto per Lombardi, Genserico Miniaci per Loschiavo e Cristina Riccardi e Alfredo Troisi per Rispoli. Fondamentale anche il lavoro del consulente di parte Stefano Vignone.

Una vicenda giudiziaria lunga e complessa, se si considera che il decreto di rinvio a giudizio risale al 22 ottobre 2014, mentre la sentenza di fallimento della Salernitana Calcio è datata 7 novembre 2011.

“Siamo soddisfatti per il riconoscimento della correttezza dell’operato del dottor Lombardi e degli altri imputati ai vertici della Salernitana Calcio – hanno commentato gli avvocati De Angelis e D’Aiuto –. Il lungo iter processuale ha confermato la loro condotta trasparente”.

Anche Lombardi ha espresso il proprio sollievo per la sentenza: “Questo verdetto conferma ciò che ho sempre sostenuto. Desidero ringraziare il mio collegio difensivo e il consulente Vignone per il loro impegno. Questa vicenda ha avuto un impatto significativo sulla mia vita personale e professionale, ma ho sempre avuto fiducia nella Magistratura, certo che i fatti sarebbero stati chiariti”.

