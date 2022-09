“L’ultimo anno alla Lazio è stato molto difficile: allenarsi tutti i giorni senza poter scendere in campo alla domenica è dura, soprattutto a livello mentale. Ho utilizzato questo periodo per lavorare su me stesso, curare vecchi infortuni, portare avanti gli studi universitari. Poi è arrivata la chiamata del Monopoli, opportunità che cercherò di sfruttare per rilanciarmi. Ho trovato un gruppo fantastico e unito, siamo amici dentro e fuori dal campo: spero continui così. Il mio rendimento è in crescita? Come ho detto in precedenza, per una stagione intera non sono mai sceso in campo, avevo bisogno di ritrovare il ritmo partita: col passare delle settimane sto maturando acquisendo fiducia in me stesso. Cerignola? Partita difficile, con una squadra ostica che dovremo affrontare senza tralasciare il minimo dettaglio. Le due sconfitte fuori casa? Siamo ancora all’inizio della stagione, sappiamo che ci sono delle lacune e che dobbiamo lavorare per colmarle. Quando in un gruppo vengono inseriti elementi nuovi, me compreso, c’è sempre bisogno di tempo. Obiettivi? Raggiungere i playoff e, perché no, sognare la Serie B. A livello personale, spero di fornire ai compagni tanti assist vincenti“. Così Luca Falbo, difensore del Monopoli