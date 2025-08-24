24 Agosto 2025

Faggiano, situazione ex Ilva sul palco della Festa dell’ Unità

Laura Milano 24 Agosto 2025
Si è conclusa a Faggiano, nel tarantino, la Festa dell’ Unità. La serata di chiusura ha visto la presenza dell’ On. Ubaldo Pagano del Partito Democratico e del Presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. Al centro del dibattito la questione ex Ilva e l’accordo di programma

 

