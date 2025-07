Faggiano, pineta in fiamme

Fiamme a Faggiano, nel tarantino. L’incendio si è sviluppato nella vasta pineta che circonda la cittadina nel primo pomeriggio di venerdì 18 luglio.

Fortunatamente però, non sembra aver interessato questa volta il sito utilizzato ogni anno per la rappresentazione del Presepe Vivente, come invece è accaduto purtroppo in altri, precedenti, incendi .

Per domare le fiamme sono intervenute 2 squadre dei Vigili del Fuoco di Taranto per un totale di 12 uomini , oltre al Dos ed i volontari della Protezione Civile di Faggiano. Necessario anche l’intervento dei canadeir provenienti dalla capitale. Sul posto, anche la Polizia Locale del Comune di Faggiano

Laura Milano