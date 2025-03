“Facciamo chiarezza”: Antonio Decaro risponde ai tifosi in diretta su Antenna Sud

Giovedì 6 marzo, alle ore 18:00, andrà in onda “Facciamo chiarezza”, un incontro in cui l’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, risponderà alle domande dei tifosi biancorossi. L’evento sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud.

L’appuntamento, curato dai giornalisti Flavio Insalata e Antonella Fazio, sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale di Antenna Sud. Inoltre, sarà possibile seguire la trasmissione tramite l’app dell’emittente, disponibile attraverso il link ufficiale.

📺 canale 14 del DTT

💻 streaming su https://www.antennasud.com/streaming/

📲 Scarica la nostra APP su https://linktr.ee/antennasud

