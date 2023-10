Fabrizio Corona: ‘Anche Zaniolo e Tonali scommettono sul calcio’

“Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”. E ancora: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro”. A svelarlo è Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi.

”Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano? Aggiunge Corona che torna subito sull’argomento scommesse: “Le informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo. Avevo anticipato, durante la diretta del canale twich di tvplay. it, che avrei rivelato i nomi di altri calciatori che, come Fagioli, sono affetti da ludopatia. Un male, che posso assicurarvi, colpisce molti più atleti di quanto si sia detto fino a oggi. Rilascerò prove e documenti con audio e nomi, che andranno a certificare la correttezza di quanto affermato. Ma nelle prossime settimane ne vedremo davvero delle belle”.

