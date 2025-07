Fabio Pacucci, da Taranto alla NASA: premiato con l’Anello di San Cataldo

È stato consegnato a Fabio Pacucci, giovane scienziato originario di Taranto, il Premio Anello di San Cataldo, riconoscimento istituito da Cisl e Adiconsum Taranto Brindisi per valorizzare figure che si distinguono per il loro impegno al servizio della comunità.

La cerimonia si è svolta nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, alla presenza di autorità civili e sindacali. “La conoscenza e la competenza sono beni comuni, quando messi al servizio della collettività generano progresso, sviluppo e coesione”, ha affermato Luigi Spinzi, segretario generale Cisl Taranto Brindisi.

Pacucci, oggi astrofisico al Center for Astrophysics di Harvard e Senior Member dell’Institute for Theory and Computation, è noto a livello internazionale per i suoi studi sui progenitori dei buchi neri supermassicci. Collabora con la NASA alla pianificazione di missioni future, fa parte del team scientifico del progetto AXIS ed è autore di articoli divulgativi e video TED da milioni di visualizzazioni.

Nel suo intervento, Gianfranco Solazzo, presidente Adiconsum Taranto Brindisi, ha ripercorso il prestigioso percorso professionale del premiato, sottolineando quanto rappresenti un modello per i giovani pugliesi.

Pacucci ha ricordato il suo legame con Taranto, con il Liceo Scientifico Battaglini e con l’Osservatorio Astronomico Isaac Newton di Uggiano Montefusco: “L’ultima volta che sono stato a Lama è stata nel 2019. Il mio segreto? Tanto studio e tanto lavoro. Ai giovani dico: non accontentatevi del minimo indispensabile”.

Intervenendo nel corso della cerimonia, il segretario generale Cisl Puglia, Antonio Castellucci, ha sottolineato l’importanza di investire in ricerca e creare condizioni per il rientro dei cervelli: “Il premio a Pacucci è anche un impegno: costruire una Puglia che sappia ascoltare, accompagnare e valorizzare i suoi talenti”.

All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti, la consigliera provinciale Stefania Colucci, il consigliere regionale Enzo Di Gregorio e il presidente di Adiconsum Puglia Emidio Di Conza. La serata è stata coordinata da Daniela Meli, segretaria organizzativa Cisl territoriale, con intermezzi musicali della giovane Anna D’Arcangelo al pianoforte e dei maestri Domenico Di Fonzo (sassofono) e Rosa Puntillo (pianoforte).

Un riconoscimento che celebra non solo un percorso d’eccellenza, ma anche il legame indissolubile tra Puglia, talento e futuro.

