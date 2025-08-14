14 Agosto 2025

Fabio Concato: “Ho un tumore, devo fermarmi”

Dante Sebastio 14 Agosto 2025
Il cantautore Fabio Concato ha comunicato ai suoi fan, tramite un post sui social, di essere stato costretto a interrompere i concerti a causa della scoperta di un tumore.

“Cari Amici, devo dirvi che sono stato costretto a interromper i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito”, ha scritto l’artista, rassicurando il pubblico sul suo stato d’animo e sulle cure in corso.

Concato ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che gli hanno inviato messaggi di affetto e vicinanza: “Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”, ha concluso, firmando semplicemente fabioC.

Il messaggio ha suscitato migliaia di reazioni e centinaia di commenti di sostegno da parte di fan e colleghi, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza in questo momento delicato.

