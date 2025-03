F1: Norris trionfa nella gara d’esordio del 2025, disastro Ferrari

Lando Norris inaugura il Mondiale 2025 con una vittoria di forza nel Gran Premio d’Australia. Su una pista resa insidiosa dalla pioggia e da continui colpi di scena, il pilota della McLaren si è imposto con autorevolezza, sfruttando al meglio il potenziale della sua monoposto e gestendo con maturità la strategia in una gara condizionata dal meteo variabile.

Verstappen e Russell sul podio, Antonelli sorprende

Alle spalle del britannico si è piazzato un coriaceo Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha ottenuto un insperato secondo posto nonostante una vettura meno competitiva rispetto agli ultimi anni. Terzo posto per George Russell, che ha confermato la solidità della Mercedes. Da segnalare anche l’ottimo debutto di Andrea Kimi Antonelli: il giovane italiano, al suo primo GP in Formula 1, ha chiuso quinto al volante della Mercedes, penalizzato di cinque secondi per un unsafe release ai box, ma autore di una gara in rimonta che ha impressionato per personalità e velocità.

Ferrari a picco, strategia disastrosa

Delusione totale per la Ferrari, che ha visto vanificare ogni possibilità di risultato a causa di scelte strategiche errate nel finale. Dopo una buona partenza di Charles Leclerc, capace di risalire fino alla quinta posizione nelle prime fasi, la squadra di Maranello ha tardato troppo il passaggio alle gomme da bagnato nel momento decisivo, precipitando in classifica. Il monegasco ha concluso solo ottavo, mentre Lewis Hamilton, al debutto con la Rossa, ha chiuso decimo, senza mai dare l’impressione di poter lottare per le posizioni che contano.

Gara folle tra pioggia e incidenti

Il GP di Melbourne è stato una vera e propria roulette a causa delle condizioni atmosferiche. La corsa è iniziata con un ritardo di dieci minuti dopo il testacoda della Racing Bulls di Isack Hadjar nel giro di formazione. Dopo pochi giri, la safety car è entrata in pista per il doppio incidente che ha coinvolto Jack Doohan (Alpine) e Carlos Sainz (Williams). La McLaren ha subito preso il comando con Norris, mentre Verstappen ha dato spettacolo in una lotta serrata con Oscar Piastri.

Nel finale, la pioggia ha nuovamente stravolto gli equilibri: tra testacoda e ritiri, la McLaren di Norris è rimasta al comando, Verstappen ha limitato i danni e Russell ha approfittato degli errori degli avversari. Per la Ferrari, invece, una giornata da dimenticare, con una gestione ai box completamente fallimentare.

La stagione è appena iniziata, ma il primo verdetto è chiaro: la McLaren è la monoposto da battere, Verstappen è l’unico che può impensierirla e la Ferrari ha ancora molto lavoro da fare per colmare il gap.

