F. Andria: Trocini, ‘Vogliamo reagire, siamo motivati’

( Di Lorenzo Ruggieri ) “Ho trovato una squadra dispiaciuta per la classifica ma consapevole delle proprie capacità e desiderosa di tirarsi fuori da questa situazione”, ha esordito Bruno Trocini, da pochi giorni nuovo allenatore della Fidelis Andria, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Taranto: “Dobbiamo necessariamente fare punti ed essere concreti. In una situazione del genere dobbiamo dare certezze ai giocatori e trasmettere loro il mio credo, come la difesa a tre, nella speranza di ottenere un risultato positivo che possa far scattare qualcosa nei ragazzi. Vorrei salutare affettuosamente il mio predecessore Doudou, purtroppo in questo lavoro l’esonero può succedere. Ho un ottimo ricordo dei mesi passati ad Andria ed è uno dei motivi per cui ho accettato l’incarico, così come la presenza di Fernandez. Con il direttore avevo già lavorato a Francavilla e ci confrontiamo quotidianamente. Non è semplice incidere in un momento così delicato, con il mercato ancora aperto. A oggi, il nostro obiettivo sono i playout. Solo una volta ottenuta quella posizione, guarderemo in alto. In questi pochi giorni ho lavorato tanto sui principi collettivi e poco sui reparti. Il derby col Taranto? I ragazzi conoscono l’importanza della partita, sicuramente non mancheranno le motivazioni e giocheremo impegnandoci al massimo”.

