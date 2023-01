F. Andria: Trocini, ‘La qualità cresce, sono fiducioso’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Dopo il buon pari contro il Taranto, la Fidelis Andria di Bruno Trocini ha registrato una pesante sconfitta nel match di Picerno: “Domenica scorsa non abbiamo disputato una buona gara”, ha ammesso il tecnico dei Federiciani alla vigilia della gara contro la Virtus Francavilla, sua ex squadra: “abbiamo commesso degli errori e ne siamo consapevoli. Abbiamo analizzato l’incontro e domani affronteremo una squadra con un’identità chiara. Conosco bene la piazza di Francavilla, è una società organizzata, con un team competitivo e ben allenato. Sarà una partita complicata ma ho l’intera rosa a disposizione. In più, sono giunti dei ragazzi nuovi per darci una mano, la qualità è cresciuta e sono fiducioso. Pastorini e Micovschi sono pronti, nonostante il primo non giochi un match ufficiale da tanto e non sia al top della condizione”.

