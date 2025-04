F.Andria, Scaringella prima della sfida col Casarano: “Onoreremo il campionato”

Sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà per la Fidelis Andria, attesa dalla trasferta sul campo di un Casarano determinato a chiudere i conti e conquistare la promozione in Serie C. Un match complicato per i biancazzurri, che dovranno affrontare la capolista in una fase di stagione segnata anche da note difficoltà extracalcistiche.

In vista della delicata sfida in terra salentina, ha parlato ai microfoni di Antenna Sud il tecnico della Fidelis, Giuseppe Scaringella, analizzando il momento della squadra e l’approccio alla gara:

“Abbiamo metabolizzato il fatto di non poter affrontare questa partita nelle condizioni ideali, con un distacco minimo in classifica che ci avrebbe permesso di giocarcela in modo diverso. Purtroppo, il calcio può riservare anche sorprese amare. Se il Casarano è primo, significa che ha dimostrato tanto sul campo”.

Il tecnico ha poi voluto sottolineare lo spirito con cui la squadra affronterà il finale di stagione:

“L’ho detto ai ragazzi: tanti giocatori e allenatori vorrebbero essere al nostro posto, in piena zona playoff. Dobbiamo considerarci fortunati per essere ancora protagonisti. Onoreremo il campionato fino all’ultima giornata, perché è giusto così”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author