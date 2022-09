Sarà Fidelis Andria-Picerno il primo appuntamento in diretta con il campionato di serie C su Antenna Sud. Sabato 24 settembre, la sfida del “Degli Ulivi”, valida per la quinta giornata, si potrà seguire a partire dalle 14,30 sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata.

Ma dalle 14,00, con Anteprima Stadio, oltre al ricco pre partita tra i federiciani e la squadra lucana, racconteremo l’anticipo delle 12,30 tra Monterosi e Virtus Francavilla, con collegamenti in diretta da Pontedera. Il pomeriggio sportivo su Antenna Sud proseguirà al triplice fischio di Fidelis Andria – Picerno, con le interviste del dopo gara in diretta dal “Degli Ulivi” e le voci del post partita tra Monterosi e Virtus Francavilla. Il sabato calcistico del Gruppo Editoriale Distante, proseguirà alle 20,20, sempre su Antenna Sud, con “Tribuna Centrale”: aggiornamenti live per Gelbison-Taranto, Monopoli-Cerignola, Foggia-Pescara e Potenza-Crotone. Al termine delle gare, analizzeremo i risultati con e interviste agli allenatori e vi proporremo le immagini di questo ricco sabato calcistico di serie C.