TARANTO – Ascolto, confronto, consolidare la presenza del Partito Democratico sul territorio, il neo commissario provinciale del Pd di Taranto, Antonio Misiani, nominato dal Segretario nazionale Enrico Letta, ha già le idee ben chiare su come affrontare questo nuovo incarico specialmente in vista dell’imminente appuntamento elettorale del 12 giugno, che vede chiamati i tarantini alle urne dopo che il primo cittadini Rinaldo Melucci era stato sfiduciato lo scorso novembre con il conseguente commissariamento del comune.

“Dobbiamo lavorare intorno a tre precisi obiettivi – sottolinea Misiani, ex Viceministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo “Conte II” e attualmente responsabile Economia e Finanze della segreteria nazionale del PD- il primo sono le importanti elezioni amministrative del Comune di Taranto che ci vedono in prima linea a sostegno della riconferma di Melucci, poi lavoreremo per promuovere e rafforzare la nostra presenza sul territorio, dialogando anche con le diverse realtà economiche, sociali, sindacali e terzo lavoreremo per portare il PD di Taranto al prossimo appuntamento congressuale collaborando fianco a fianco con l’Onorevole Francesco Boccia, che è il Commissario delegato per tutti i Congressi del Partito Democratico pugliese”.