Ex sindaco Taranto: “io vittima di becera vendetta e rancore”

“Le ragioni del mio defenestramento e la caduta del governo cittadino non sono da ricercarsi nell’ambito della buona politica o dell’azione della mia amministrazione, ma nei beceri meandri delle vendetta e del rancore consumati, non attraverso un giusto dibattito e democratico dibattito politico di sfiducia al sindaco, ma nello scenario di cospiratori e di uno stucchevole andirivieni di firme di dimissioni presso studi notarili al quale per chi sa quali interessi, spero confessabili, si sono piegati alcuni componenti della mia maggioranza tradendo, di fatto, per l’ennesima volta il mandato che il suffragio popolare aveva accordato al nostro programma elettorale”. Lo scrive in una lettera ai dipendenti comunali l’ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il cui secondo mandato è finito in anticipo a causa delle dimissioni contestuali di 19 consiglieri comunali su 32.

Il prefetto ha nominato per la provvisoria gestione dell’ente la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta. Melucci fu eletto nel giugno 2022 in quota Pd.

L’ex primo cittadino ha ringraziato i dipendenti comunali che lo hanno “affiancato in questo viaggio di guida della città, ricco di soddisfazioni ma anche di diverse amarezze. Grazie soprattutto perché avete assicurato ed assicurerete, in virtù della vostra indubbia professionalità, i migliori servizi a tutta la comunità tarantina”.

Poi Melucci difende il “programma, denominato Ecosistema Taranto e le sue direttrici di sviluppo” che “guardano all’oggi ma, soprattutto, al domani ed alle nuove generazioni. Esso è vivo e vegeto e sarà materia di lavoro per quanti mi succederanno”. E’ stato “l’elettorato – conclude – a condurmi verso Palazzo di Città, dal quale esco varcandone la soglia, non per volontà dei cittadini ma, ironia della sorte, a causa di volgari intrighi di bassa politica. Grazie e tutti voi e buon lavoro nell’interesse della città”.

