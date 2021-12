BARLETTA – Natale amaro per il personale del 118 di Barletta. Una delle ambulanze che stazionavano all’esterno del vecchio ospedale “Umberto I” è stata presa di mira da alcuni teppisti. Questi, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, hanno danneggiato il mezzo di trasporto e aggredito verbalmente e fisicamente gli operatori presenti sul posto.

Specchietti retrovisori divelti e carrozzeria colpita dai calci degli aggressori, mentre il personale nei pressi dell’ambulanza è stato oggetto di minacce e sputi. Durissima la condanna delle istituzioni, a partire dall’ex sindaco Cosimo Cannito, che sui social ha espresso la massima solidarietà nei confronti degli operatori colpiti dalla grave aggressione.

Restano però ferme le condizioni precarie in cui opera il 118 di Barletta. Le ambulanze sono costrette a rimanere posteggiate all’esterno dell’Umberto I, con il serio e frequente rischio di non trovare lo spazio necessario per stazionare nei pressi dell’ex nosocomio cittadino. Il personale ha chiesto a più riprese la concessione dei locali per far stazionare subito e in sicurezza le ambulanze, richiesta che finora non ha avuto riscontri concreti.

Due le sedi individuate finora: la struttura della scuola “Principe di Napoli” per la Barletta 1 e il poliambulatorio veterinario ASL di via Maranco per la Barletta 2. Per il momento sono solo proposte, mentre il personale del 118 rischia danni personali, oltre che ai mezzi, anche a Natale.