Ex manicomio e ospedale di comunità: dubbi e certezze a Latiano

LATIANO – Il cantiere del nuovo ospedale di comunità e il degrado dell’ex manicomio Villa Romatizza. Asl di Brindisi in sopralluogo a Latiano grazie all’impegno dell’associazione L’Isola che non c’è. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Michele Iurlaro See author's posts Tags: Asl Brindisi ex manicomio latiano ospedale comunità Villa Romatizza Continue Reading Previous Malamovida e lavoro nero: controlli della Finanza in Valle d’Itria potrebbe interessarti anche Malamovida e lavoro nero: controlli della Finanza in Valle d’Itria 29 Agosto 2025 Michele Iurlaro Matera, il sindaco Nicoletti esprime gratitudine all’Asm 29 Agosto 2025 Roberto Chito Francavilla Fontana, l’ammirazione di Martina per l’Arma dei carabinieri 29 Agosto 2025 Michele Iurlaro Melfi: grido d’allarme Polimedica, dalla Regione tagli per struttura e personale 28 Agosto 2025 Michael Logrippo Latiano, ridusse in fin di vita l’ex compagna: giudizio immediato 28 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli Mesagne, si è spento a 91 anni don Angelo Galeone 28 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli
potrebbe interessarti anche
Malamovida e lavoro nero: controlli della Finanza in Valle d’Itria
Matera, il sindaco Nicoletti esprime gratitudine all’Asm
Francavilla Fontana, l’ammirazione di Martina per l’Arma dei carabinieri
Melfi: grido d’allarme Polimedica, dalla Regione tagli per struttura e personale
Latiano, ridusse in fin di vita l’ex compagna: giudizio immediato
Mesagne, si è spento a 91 anni don Angelo Galeone