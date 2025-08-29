29 Agosto 2025

Ex manicomio e ospedale di comunità: dubbi e certezze a Latiano

Michele Iurlaro 29 Agosto 2025
centered image

LATIANO – Il cantiere del nuovo ospedale di comunità e il degrado dell’ex manicomio Villa Romatizza. Asl di Brindisi in sopralluogo a Latiano grazie all’impegno dell’associazione L’Isola che non c’è.

 

Michele Iurlaro

