Ex Ilva, Zullo: “Grazie al Governo Meloni c’è futuro per la siderurgia”

“I lavoratori dell’ex Ilva devono ringraziare il governo Meloni”. È così che Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia, ha commentato gli ultimi sviluppi legati alla vicenda dell’acciaieria di Taranto, sottolineando come l’impegno dell’esecutivo e dei ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin sia stato decisivo per garantire un futuro alla siderurgia italiana e all’indotto tarantino.

Secondo Zullo, la recente approvazione dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rappresenta un passaggio cruciale per avviare una fase di sviluppo sostenibile del polo industriale. “Troppo spesso in passato chi avrebbe dovuto decidere ha preferito evitare di assumersi responsabilità”, ha dichiarato il senatore esortando ora anche gli enti locali a fare la loro parte in vista dell’incontro convocato per il 31 luglio al Mimit, durante il quale saranno discussi i prossimi passi per rilanciare il sito produttivo.

“L’auspicio è che gli amministratori locali mostrino lo stesso senso di responsabilità e contribuiscano finalmente a far ripartire un progetto industriale serio, capace di rendere orgogliosa la comunità tarantina di ospitare il più importante polo siderurgico green d’Europa”, ha concluso Zullo.

