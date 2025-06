Ex Ilva, Urso sollecita gli enti locali. Investitori alla finestra

Roma – Il Ministro delle Imprese, Urso, attende le richieste nero su bianco degli enti locali di Taranto e della Regione Puglia alla bozza di accordo di programma sull’ex Ilva. Ma la richiesta è quella di fare presto. Io sono apertissimo dice, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni sulla sentenza del tribunale di Miliano che dovrebbe arrivare entro fine luglio.

Sulla base di quello che loro vorranno realizzare, spiega Urso, “valuteremo quali possano essere le conseguenze sullo sviluppo produttivo e sull’occupazione in quello stabilimento e sull’importante e significativa filiera dell’indotto”. Ma il punto è, e rimane che bisogna garantire l’approvvigionamento di gas a chi voglia fare l’investimento.

I sindacati sono preoccupati. Non vogliamo essere spettatori di scelte sbagliate sulla pelle dei lavoratori e di intere comunità. È ora che tutti si assumano le proprie responsabilità per raggiungere l’obiettivo della piena decarbonizzazione, necessaria per salvaguardare la continuità produttiva, per difendere la salute, l’ambiente e l’occupazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author