Ex Ilva, Urso: “Prossima settimana sapremo a chi sarà assegnata”

TARANTO – Manca poco per conoscere il futuro del siderurgico tarantino, forse pochi giorni. Questa la previsione del ministro Adolfo Urso. “In queste ore siamo alle prese con il caso più significativo della crisi italiana: gli stabilimenti siderurgici ex Ilva, di cui abbiamo preso possesso con amministrazione straordinaria meno di un anno fa e su cui abbiamo investito. In accordo con sindacato, siamo riusciti a gestire una procedura di gara e, verosimilmente la prossima settimana, sapremo a chi sarà assegnato quello che potrà diventare il più grande impianto siderurgico ‘green’ d’Europa”.

