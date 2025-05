Ex Ilva, Urso: “Produzione dimezzata, non abbandoneremo indotto”

Roma – Il sequestro dell’altoforno 1 disposto dalla Procura di Taranto, la mancata autorizzazione al colaggio dei fusi hanno messo a dura prova l’ex ilva. Ci sara’ ancora da soffrire un po’ ha detto il Ministro Urso, ma lo supereremo. Per i prossimi 7-8 mesi avremo una produzione dimezzata, da 4 a 2 milioni di tonnellate all’anno, con un solo altoforno in funzione e con ripercussioni dirette anche sugli altri stabilimenti. Afo2 e’ attualmente in manutenzione e potra’ tornare operativo solo tra 5 mesi. Poi toccherà ad afo4

