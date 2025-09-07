7 Settembre 2025

Adolfo Urso

Ex Ilva, Urso: “Jindal tra i big interessati, no a nazionalizzazione”

Dante Sebastio 7 Settembre 2025
L’ex Ilva di Taranto resta al centro dell’attenzione internazionale. A margine del Forum Thea di Cernobbio, Aldolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, ha confermato che Jindal è tra i grandi gruppi interessati a partecipare alla fase delle manifestazioni di interesse, che si concluderà il prossimo 15 settembre.

“Jindal, come altri importanti player internazionali, sta partecipando alla fase in corso. Mi auguro possano arrivare progetti competitivi e sfidanti, all’altezza di quello che è stato il più grande sito siderurgico europeo” ha dichiarato Urso rispondendo a una domanda sull’ipotesi di un’offerta da 700 milioni di euro da parte del gruppo indiano.

Il ministro ha inoltre ribadito la propria contrarietà a una gestione pubblica diretta dello stabilimento: “La Carta costituzionale non prevede la possibilità di nazionalizzare imprese siderurgiche”.

La partita sull’ex Ilva resta dunque aperta e nelle prossime settimane saranno valutate le proposte dei soggetti interessati, tra i quali Jindal e altri operatori internazionali.

