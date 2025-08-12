13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Adolfo Urso

Ex Ilva, Urso: “Intesa storica per il passaggio ai forni elettrici”

Dante Sebastio 13 Agosto 2025
centered image

“La bozza di intesa per la decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto è una svolta che potrà incoraggiare gli investitori a presentare i loro piani industriali per il rilancio della siderurgia, della riconversione e della conversione green”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, al termine del tavolo con gli enti locali dedicato all’accordo di programma interistituzionale.

Secondo Urso, “per la prima volta nella storia di questa vicenda, che dura da oltre 15 anni, c’è una squadra Italia unita: governo nazionale, Regione ed enti locali pronti a giocarsi insieme una partita straordinariamente importante”.

Il ministro ha inoltre chiarito che nella gara per l’assegnazione dello stabilimento “sarà preferito il progetto industriale che realizzerà nel più breve tempo possibile la transizione ai forni elettrici, garantendo al contempo i migliori livelli occupazionali”.

L’accordo si inserisce in un percorso che mira a coniugare la tutela della salute e dell’ambiente con il mantenimento dell’occupazione e lo sviluppo industriale, avviando una fase di svolta per la storica acciaieria tarantina.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Emiliano: “Taranto avrà acciaio pulito e lavoro garantito”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ilva, intesa su decarbonizzazione. Bitetti: recepite nostre richieste

12 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Decarbonizzazione ex Ilva: siglata la bozza di intesa a Roma

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Kyma Servizi: insediato nuovo Consiglio di Amministrazione

12 Agosto 2025 Redazione

AIA ex Ilva, Angolano (M5S): “Subito ricorso al TAR, basta carbone”

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Crisi ex Ilva, dalla Regione aiuto a 5mila lavoratori dell’indotto

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Emiliano: “Taranto avrà acciaio pulito e lavoro garantito”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Urso: “Intesa storica per il passaggio ai forni elettrici”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Vito Tisci: “Nessun rinvio, il campionato di Eccellenza partirà il 31 agosto”

13 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, Di Bari: “Società ambiziosa, ai tifosi chiedo pazienza”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri