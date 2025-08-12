Ex Ilva, Urso: “Intesa storica per il passaggio ai forni elettrici”

“La bozza di intesa per la decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto è una svolta che potrà incoraggiare gli investitori a presentare i loro piani industriali per il rilancio della siderurgia, della riconversione e della conversione green”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, al termine del tavolo con gli enti locali dedicato all’accordo di programma interistituzionale.

Secondo Urso, “per la prima volta nella storia di questa vicenda, che dura da oltre 15 anni, c’è una squadra Italia unita: governo nazionale, Regione ed enti locali pronti a giocarsi insieme una partita straordinariamente importante”.

Il ministro ha inoltre chiarito che nella gara per l’assegnazione dello stabilimento “sarà preferito il progetto industriale che realizzerà nel più breve tempo possibile la transizione ai forni elettrici, garantendo al contempo i migliori livelli occupazionali”.

L’accordo si inserisce in un percorso che mira a coniugare la tutela della salute e dell’ambiente con il mantenimento dell’occupazione e lo sviluppo industriale, avviando una fase di svolta per la storica acciaieria tarantina.

