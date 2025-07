Ex Ilva, Urso incontra indotto e conferma riunione al Mimit con enti locali

Roma – Il terremoto politico a Taranto scuote anche i palazzi Romani. Il Ministro delle Imprese Adolfo Urso, incontrando l’indotto in videocall e confermando che la riunione per la definizione dell’accordo di programma si farà non appena appresa la notizia delle dimissioni del Sindaco Bitetti, ha avuto un colloquio telefonico con il Prefetto Paola Dessì e, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito agli episodi di intimidazione e alla situazione di inagibilità politica che ne avrebbero determinato le dimissioni. Ma la questione è, e rimane il tira e molla attorno al documento che le opposizioni dicono di non firmare. Il punto però sostegono è che a quel tavolo il comune di Taranto non può mancare. La maggioranza di Governo è morbida sull’argomento. Esprimono solidarietà al Sindaco la stessa che arriva dai sindacati che chiedono di mettere un punto risolutivo sulla faccenda. Carlo Calenda sulla questione è deciso. L’ilva è chiusa, bisogna solo capire quanti soldi ci rimetteremo.

