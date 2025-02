Ex Ilva, Urso: “I commissari stanno valutando le ultime proposte”

I commissari stanno esaminando le tre proposte ancora in gara per l’ex Ilva, con particolare attenzione alle migliorie presentate nei giorni e nelle ore più recenti. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un’audizione alla Camera.

“Trattandosi di una procedura competitiva, che incentiva il rilancio e consente ulteriori chiarimenti su aspetti cruciali di ciascuna offerta, è giusto che i commissari abbiano il tempo necessario per completare la loro analisi”, ha spiegato Urso.

Quanto ai tempi della decisione, il ministro ha sottolineato che “ancora poche ore fa sono arrivate proposte migliorative da alcuni player, che quindi vanno esaminate con attenzione”.

